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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала 23 фамилии россиян, которых Украина готова передать Российской Федерации для освобождения незаконно удерживаемых политзаключенных Кремля.

Как сообщает УНИАН, об этом первый вице-спикер сообщила на брифинге сегодня.

Геращенко отметила, что разрешение от «компетентных структур» для озвучивания фамилий тех, «кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и ребят, которые удерживаются на оккупированной территории». Она назвала 23 фамилии - Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Валахидис Александр, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефёдов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов.

Все фамилии воспроизведены с голоса, поэтому не исключены ошибки в написании фамилий.

Геращенко сказала, что перечисленные лица «осуждены или за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы». Геращенко сказала: «Заберите ваших, отдайте украинцев».

Напомним, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова передать России 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ.
ForUm

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