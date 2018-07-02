Службой безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киеве предотвращено осуществление по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, сообщает пресс-центр СБУ.

По замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки «Хидир-Деде», которая должна была состояться 1 июля в кинотеатре «Жовтень».

Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов. Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить «зеленкой» инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации ее организаторы задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них изъята заранее подготовленная «зеленку», плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов. Зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины.

Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерские лозунги и уничтожили чучело премьер-министра Венгрии В.Орбана. Несмотря на то, что акция длилась не более 10 минут, а ее организаторы прибыли из другого города, сотрудники СБ Украины смогли не только раскрыть это преступление, но и предупредить совершение следующего противоправного проявления, направленного на разжигание национальной вражды между украинцами и крымскими татарами.