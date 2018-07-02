Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что поскольку российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей.

Об этом она заявила во время согласительного совета парламента в понедельник, 2 июля, сообщает «Украинская правда».

По ее словам, поскольку были предварительные договоренности между президентами РФ и Украины и Владимир Путин гарантировал, что украинский представитель будет допущен ко всем задержанным, она направила все необходимые документы своей коллеге Татьяне Москальковой и поехала в Москву.

«Однако Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к Клыху и Сенцову», - рассказала депутатам Денисова.

«Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся», - добавила она.

Омбудсмен отметила, что она будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенным и в дальнейшем.

«Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий», - сказала Денисова.

Также она обратилась к депутатам с просьбой поднимать тему освобождения политзаключенных на всех встречах в Совете Европы и добавила, что будет вести активную работу по допуску к ним с представителем Украины в минской подгруппе ТКГ Ириной Геращенко и возможно предложит ей вместе посетить Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Денисова также встретится с послами ЕС по ситуации с посещением украинских политзаключенных, находящихся в России.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область РФ), чтобы посетить Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.

28 июня Денисова снова прибыла в город Лабытнанги но ее не пропустили в тюрьму.

26 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев, однако ее не пустили к дезертиру Максиму Одинцову, который содержится в киевском СИЗО.