Министр иностранных дел Павел Климкин призывает привлечь к ответственности компании, из-за которых сотни украинских туристов не смогли вылететь из аэропортов курортных стран и Киева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не могут вылететь из Украины», – отметил он.

«Не хочу утверждать, что МИД предусматривало столь острый кризис, но наш консульский департамент, готовясь к сезону отпусков, который для консулов ​​всегда означает усиленную работу, неоднократно обращал внимание на имеющиеся хронические проблемы», – подчеркнул министр.

Климкин напомнил, что 30 апреля МИД опубликовал рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу. «22 мая МИД провел специальное совещание с представителями других причастных организаций, на котором был поднят вопрос возможных рисков. В ответ участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий», – сообщил он.

«К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить. Если бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные самолеты, даст Бег, выдержат все перегрузки, то это означает, что они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию еще более серьезной», – отметил Климкин.

«Мне очень жаль людей, которым испортили отдых и настроение, разрушили планы, заставили за собственные же деньги мучиться и терпеть унижения. Повторяю, украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства. Вместе с тем считаю, что нам надо не просто санировать последствия подобных безобразий, а, наконец, обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и способны ли их выполнять вообще. И делать это необходимо не когда-то, а прямо сейчас. Достаточно по-страусиному прятать голову в песок», – подытожил он.

Напомним, 30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир.

2 июля вылетел самолет с украинскими туристами, застрявшими в аэропорту города Монастир.

Кроме того, 1 июля из-за задержки рейсов авиакомпании «Браво» в грузинском городе Батуми застряла группа украинских туристов из Николаева.

Авиакомпания Bravo Airways пояснила отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность.