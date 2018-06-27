Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы.

Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан подали в суд на Президента Петра Порошенко за нарушения закона при назначении на должность аудитора НАБУ Павла Жебривского.

Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерна Ягланда и вернула приглашение.

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Президент Петр Порошенко подписал Закон №2464-VІІІ «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений», которым распространяются льготы по уплате ввозной пошлины для некоторых товаров на период проведения операции Объединенных сил.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю его администрации Антону Вайно из-за недопуска к украинским политзаключенным.

Возле Богдановки Донецкой области в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил погибли трое военных.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер назвал ситуацию на востоке Украины «конфликтом между государством и государством».

Россия перебросила в Азовское море около 40 боевых кораблей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, обеспечивающим несанкционированный доступ к ним (т.н. «back doors») для более масштабной атаки. Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Евросоюзу надо взвешенно подходить к вопросу санкций против России.

Сотрудники Полесского и Подольсккого управлений Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Ривненской области прекратили деятельность одного из крупнейших в Украине онлайн-кинотеатров OnlainFilm

Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон. Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

В Украину вернулись шесть моряков, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда. Завтра он вступит в силу.

Командование морской пехоты Военно-Морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.