Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.



Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует.

По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

27 июня омбудсмен обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю его администрации Антону Вайно из-за недопуска к украинским политзаключенным.