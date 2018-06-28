Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Как сообщает УНИАН, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует.
По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.
Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.
15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.
16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.
Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.
27 июня омбудсмен обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю его администрации Антону Вайно из-за недопуска к украинским политзаключенным.
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