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Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерна Ягланда и вернула приглашение. Об этом сообщил  глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логично устраивать роскошные принятия на сотни людей», - написал он в Facebook.

Арьев отметил, что при этом Украина, которая добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда по стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях.

«Ну и для тех, кто говорит, что в «Европе так не бывает»: еще как бывает», - резюмировал политик.

 
ForUm

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