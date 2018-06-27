Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против – 25.

Проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецким в Сейм в среду утром и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяющие такую ​​ответственность даже на иностранцев.

Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о «публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха». Упоминание о «преступлениях украинских националистов» остается, как и ответственность за это.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

6 февраля его подписал президент Польши Дуда, одновременно направив его в Конституционный суд. Он опротестовал, в частности, формулировку, касающуюся «украинских националистов».

Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.

В то же время глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Конституционный суд Польши может принять во вниманиеопасения украинцев и несколько изменить данный закон.