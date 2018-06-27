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Командование морской пехоты Военно-Морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как сообщает пресс-центр командования, цель мероприятия – оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание сосредоточили на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
ForUm

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