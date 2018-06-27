В Украину вернулись шесть моряков, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
«Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью. Длительная, сложная, но результативная работа консулов», - написал он в Twitter.
Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.
Министр отметил, что работа по возвращению других украинских моряков, которые не имеют возможности попасть в Украину, продолжается.
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