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В Украину вернулись шесть моряков, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью. Длительная, сложная, но результативная работа консулов», - написал он в Twitter.

 


 

 

Министр отметил, что работа по возвращению других украинских моряков, которые не имеют возможности попасть в Украину, продолжается.
ForUm

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