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Сотрудники Полесского и Подольсккого управлений Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Ривненской области прекратили деятельность одного из крупнейших в Украине онлайн-кинотеатров OnlainFilm, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что OnlainFilm входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ.

Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети.

В Хмельницком полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена ​​после проведения всех необходимых следственных действий.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.
ForUm

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