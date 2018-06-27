Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан подали в суд на Президента Петра Порошенко за нарушения закона при назначении на должность аудитора НАБУ Павла Жебривского. Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа Президента. Причина – отсутствие у него опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

«Согласно статье 26 Закона «О Национальном антикоррупционном бюро» аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях. Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы не имеет. И впоследствии сам подтвердил это журналистам», - отмечается в сообщении.

«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита, - отметил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом».

Напомним, 19 июня Порошенко подписал указ о назначении Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно информации СМИ, Жебровский – давний соратник Петра Порошенко. В начале 2000-х годов он стал первым заместителем нынешнего Президента в партии «Солидарность». Очевидно, именно это обстоятельство позволило ему в апреле 2005 года возглавить Житомирскую областную государственную администрацию, а в 2015 году стать руководителем управления Генпрокуратуры.

Стоит напомнить, что отрицательное заключение аудита является единственным законным основанием для внеочередного увольнения действующего директора Бюро с должности и уменьшение уровня бюджетного финансирования правоохранительного органа.

Проводить аудит должна комиссия, в которую по одному представителю должны делегировать правительство, парламент и Президент Украины.