Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что Евросоюзу надо взвешенно подходить к вопросу санкций против России. Об этом он заявил в среду, 27 июня, накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает DW.

«Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций (против РФ из-за агрессии против Украины и аннексию Крыма. - Ред.) Ничто не должно происходить автоматически», - сказал глава итальянского правительства в речи в парламенте страны.

Напомним, ранее Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.