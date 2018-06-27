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Президент Петр Порошенко подписал Закон №2464-VІІІ «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений», которым распространяются льготы по уплате ввозной пошлины для некоторых товаров на период проведения операции Объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС).

Кроме того, уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, в частности «кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, которые пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица - в количестве не более одной штуки».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако, с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений закона с 1 мая 2018 года - начала операции Объединенных сил.

Президент также подписал Закон № 2463-VIII «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения «Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)».

Документ обеспечивает продление действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС), а также надлежащее проведение соответствующей операции.

К этому времени налоговые льготы, особенности взимания и уплаты налогов и сборов были установлены на период проведения антитеррористической операции.

К ним относятся льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции. Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставку на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.        

Напомним, данный закон был принят Верховной Радой 19 июня.
ForUm

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