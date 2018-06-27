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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову и к заместителю его администрации Антону Вайно из-за недопуска к украинским политзаключенным. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно беспрепятственного допуска и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы. Поэтому я обратилась с официальным письмом к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне президентом РФ гарантий», – отметила она.

Денисова также обратилась к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, «который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов». 

«В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой не дали никаких результатов. И прошу его проинформировать президента РФ о том, что данные мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются», – подчеркнула омбудсмен.

Как ранее сообщал ForUmсогласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме. 

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.
ForUm

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