Официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда. Завтра он вступит в силу.
Документ вступит в силу на следующий после опубликования день – 28 июня.
Он предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в антикоррупционном суде.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.
21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».
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