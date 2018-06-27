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Сегодня, 27 июня, возле Богдановки Донецкой области в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил погибли трое военных, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение текущих суток, с 7:00 и до 18:00, противник продолжал вооруженные провокации против наших войск. Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из 82-мм миномета.

На донецком направлении противник вел беспокоящи1 огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Наши позиции у Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранение несовместимые с жизнью.

В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять.
ForUm

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