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Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь  представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. 

«В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режима прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени, подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей», – отметила она.

По словам Олифер, для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение блока вопросов безопасности Минских соглашений.

«По мнению украинской стороны, речь должна идти об обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставления гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ, возвращению НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014, мониторинге и верификации районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположены в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, обеспечении отвода тяжелого вооружения, а также танков, артиллерии, минометов НВФ ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями, постоянном мониторинге СММ ОБСЕ территории вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, создании зон безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинской границей, а также постоянном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом миссии», – подытожила она.
ForUm

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