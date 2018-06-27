Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает Укринформ.

«Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем – обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву, - ред.) в связи с господином Сенцовым, но также говорил о ситуации в отношении всех других заключенных с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу», - сказал генсек, отвечая на вопрос представителя украинской делегации Алексея Гончаренко.

При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

«Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны прилагали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или с помощью оружия или гибридной войны», - сказал генсек.

Он подчеркнул, что нынешние встречи и контакты с участием омбудсменов России и Украины проходят по его инициативе.

Как ранее сообщал ForUm, Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован на основании этого прошения.

Песков утверждает, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.