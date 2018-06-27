Россия перебросила в Азовское море около 40 боевых кораблей. Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий прокомментировал проведение «маневров»РФ в Азовском море. «Проблема заключается в том, что к началу войны мы не смогли полностью договориться о границе. Это граница и в Азовском море, и Керченский пролив - его нет. Во-вторых, очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня, по нашим данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления», – отметил он.

«Второе - сегодня под контроль полностью взяты все морские пути гражданского судоходства, следующие в наши порты в Бердянске и Мариуполе через Керченский пролив. Кроме того, они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море и всю прибрежную зону в Азовском море... Количество судов, подлежащих осмотру со стороны РФ, оно увеличивается. Сейчас есть другая угрожающая ситуация. Вышел корабль, например, из Мариуполя. Он идет к Керченскому проливу и трое суток стоит, пока его пропустят под Керченским мостом. Хорошо, если груз долгосрочный, а если это совсем другой груз, пройдет время и гражданские кампании откажутся от наших портов», - рассказал Скибицкий.

Он также добавил, что возможно, даже будет рассматриваться вариант, когда гражданские суда будут сопровождать украинские пограничники.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

В то же время украинская разведка заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Азовском море и на его побережье возможны провокации в связи с усилением десантных возможностей РФ.