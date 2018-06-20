Прокуратура готовит новое подозрение капитану крымского рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.



«Два уголовных производства, подозреваемым в которых является капитан судна «Норд», объединены в одно и ему будет сообщено о новом подозрении и будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения», - отметила она, сообщает УНИАН.

Также Тихончик прокомментировала решение Херсонского городского суда от 8 июня с.г. о мере пресечения капитану.

По ее словам, суд отказал прокуратуре продлить еще на 60 суток действие личных обязательств, то есть не продлил личное обязательство Горбенко не посещать Крым.

В то же время мера пресечения, примененная к капитану судна «Норд», как объяснила Тихончик, «в виде залога и обязательства сообщать о месте своего пребывания и являться к следователю» остается неизменной, потому что она бессрочная.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

8 июня Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану судна.