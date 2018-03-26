Вчера, 25 марта, корабль морской охраны Государственной пограничной службы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что судно «НОРД» остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

На данный момент задержанное судно с суднокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

По факту обнаружения правонарушения проинформированы подразделения прокуратуры, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области. На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.