Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану российского судна «Норд» Владимиру Горбенко.

Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня, сообщает «Украинская правда».

Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, на 60 дней. Это касалось обязанностей прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд и не посещать временно оккупированный Крым.

Свое ходатайство прокурор мотивировал тем, что относительно Горбенко расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), а сам подозреваемый может скрываться от следствия, совершить другое уголовное преступление, уничтожить или исказить доказательства.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна СЧС «Норд» Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексированном Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного вылова рыбы.

На борту «Норда» находились недействительные судовые документы, выданные оккупационными властями Крыма.

«Особа_2 (Горбенко. – Ред.) с помощью СЧС «Норд», без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря ... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька) для ее дальнейшей реализации», - говорится в материалах суда.

Отмечается, что своими действиями капитан «Норда» нанес ущерб на 96 тысяч 900 гривен.

Также указывается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупационными властями Крыма, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ, работает по законам России.

Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства.

Следственный судья Дмитрий Гонтар отклонил ходатайство прокурора, указав, что тот, согласно закону, должен был подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

Сейчас члены экипажа находятся на территории посольства России в Киеве.