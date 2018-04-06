За арестованного судом в Херсоне капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко внесли залог, он сможет выйти из изолятора временного содержания не раньше вторника, 10 апреля, рассказал Крым.Реалии его адвокат Дмитрий Щербина.

«У Владимира (Горбенко – Ред.) сейчас ни копейки, ни гривночки», – сказал Щербина, добавив, что адвокаты внесли свои собственные деньги.

По словам адвоката, Владимира Горбенко должны освободить из-под стражи после Пасхальных праздников, во вторник, 10 апреля. Это связано с необходимостью соблюдения процедуры, согласно которой требуется предъявить справку о поступлении денег на казначейский счет. Эту информацию Крым.Реалии подтвердили источники в Прокуратуре АРК.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.