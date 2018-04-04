Капитана задержанного 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна «Норд» Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. Об этом заявил начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АРК Игорь Поночовный, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, Горбенко задержали на основании постановления следственного судьи.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил Крым.Реалии, что это не «похищение», как писали ранее крымские СМИ, а «логичные процессуальные действия».

«В рамках компетенции мы доставили капитана судна в областное управление СБУ, в дальнейшем под их присмотром он будет направлен в суд. Никакого похищения не было, происходят логичные процессуальные действия, о которых в курсе адвокаты», – сказал он.

Капитану судна, который является гражданином Украины, инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов ранее отметил, что этот факт может стать «предупреждением для других капитанов и судовладельцев».

По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.