В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна «Норд» на территорию оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении на странице «Общественной блокады Крыма» в Facebook, которое распространил представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Сегодня ночью команда судна «Норд», 10 человек, которая 25 марта нарушила закон Украины и заплыла в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу «Чонгар», чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по «аусвайсам». При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые российские паспорта», – сказан ов сообщени.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог.

Экипаж судна отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине.