30 марта Херсонским городским судом Херсонской области удовлетворено, согласованное прокурором Автономной Республики Крым, ходатайство следователя главного управления Службы безопасности Украины в АРК о наложении ареста на задержанное в Азовском море судно-нарушитель «Норд» под флагом РФ, сообщает пресс-служба АР Крым.

Постановлением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им любым способом.

Также 31 марта гражданину Украины, капитану судна «Норд» объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы на морских судах в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности. Уверен, этот факт станет предупреждением для других капитанов и судовладельцев», - прокомментировал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта корабль морской охраны Государственной пограничной службы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.