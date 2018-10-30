также в разделеОбщество
«Министра финансов ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы 15
Украинец установил рекорд, протянув зубами 600-тонное судно 14
Российского депутата заметили в «ЛНР» 30
Наев: Военые не планируют освобождать Дебальцево или иной населенный пункт 39
Комроты арсенала под Ичней оштрафовали за вождение «под мухой» в день пожара 12
В РФ задержали пограничника за продажу данных о поездках Мишкина и Чепиги 31
Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 19 ноября 18
Цигикал: РФ создает предпосылки для экономической блокады украинских портов 27
Суд завершил дебаты по делу о госизмене Януковича 62
Из Киева в Борисполь могут запустить поезд украинского производства 54
НАПК внесло предписание Гриневич 32
УПЦ КП начнет молиться за патриарха Варфоломея 33
В Польше значительно сократился поток рабочих из Украины 68
Воронченко: РФ может обострить ситуацию в Черном море 52
В Украине потеплеет до +21° 34
29 октября. Картина дня 40
Прокуратура обещает не преследовать крымчан за службу в армии РФ 29
В МИД Польши подтвердили захват пиратами судна, где может быть украинец 17

Семеро российских моряков с сейнера «Норд» обменяны на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

 «Буду добиваться возвращения капитана «Норда», - сказала российский омбудсмен. - Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана. В Украине есть, с кем договариваться, есть, с кем работать».

Как сообщал ForUm, в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможности обменаукраинских рыбаков задержанного в оккупированном Крыму судна «ЯМК-0041» на моряков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудила  уголовное дело о браконьерстве.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги