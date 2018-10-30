Семеро российских моряков с сейнера «Норд» обменяны на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

«Буду добиваться возвращения капитана «Норда», - сказала российский омбудсмен. - Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана. В Украине есть, с кем договариваться, есть, с кем работать».

Как сообщал ForUm, в июле украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможности обменаукраинских рыбаков задержанного в оккупированном Крыму судна «ЯМК-0041» на моряков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудила уголовное дело о браконьерстве.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.