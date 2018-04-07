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Экипаж арестованного в Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу, сообщила РИА Новости Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — сказала Шевелева.

Мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог.
ForUm

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