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Береговая охрана ФСБ России задержала в Азовском море турецкий балкер ATA, который ходит под флагом Панамы, сообщает Blackseanews.

«19.06.18 в 17:30 на расстоянии 15 морских миль (27 км) к юго-востоку от Бердянской косы задержан турецкий балкер ATA под флагом Панамы грузоподъемностью почти 20 000 тонн. (IMO: 9521899), судно идет из Мариуполя в Дилишкелесы (Турция). Координаты 46 ° 25ь53 "N 36 ° 57ь11" E», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот балкер задерживается за месяц уже в 4-й раз.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.
ForUm

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