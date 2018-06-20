В результате взрыва на станции метро на севере Лондона пострадали пять человек, сообщает Укринформ.
Трое получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь на месте. Двух человек госпитализировали.
По данным полиции, причиной «незначительного взрыва» могло быть короткое замыкание батареи. Станцию метро закрыли и оцепили полицейским кордоном. Власти города призвали жителей не посещать указанный район.
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