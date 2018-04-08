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Вечером 7 апреля команда судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что вывезти команду за пределы Украины пытались представители генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Так, вчера, около 21 часов, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыли два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

За попытку нарушения государственной границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Несмотря на то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропустили через государственную границу и возвратили в Украину.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог.

Экипаж судна отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.
ForUm

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