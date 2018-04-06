Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко, которого накануне вечером отпустили в связи с истечением срока задержания.

Как сообщает Крым.Реалии, Горбенко арестовали до 31 мая. Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в 35 тыс. 240 грн.

Адвокат назвал предложенный размер залога «немаленьким для человека простого, рабочего». Сам Владимир Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (около 27 тыс. грн – Ред.), по его словам, у него трое детей и неработающая жена. Тем не менее Горбенко заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.

Адвокат Владимира Горбенко Дмитрий Щербина передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского.

По его словам, капитану «Норда», у которого «наблюдаются скачки давления», рекомендовали «прописали таблетки и рекомендовали с целью избежания риска инфаркта и инсульта пройти обследование».

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

Судовладелец попросил о помощи президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, обвинив ее в угоне судна.

МИД РФ потребовал от Киева немедленно отпустить экипаж.