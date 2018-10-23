Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало на реализацию ГП «СЕТАМ» OpenMarket Министерства юстиции Украины арестованный рыбацкий черноморский сейнер «Норд». Об этом сообщается на сайте агентства.

«В связи с событиями в Крыму судно было буквально «отжато» Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджмента активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда», - сказал начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ), длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонны. Электронные торги состоятся 7 ноября 2018 года, стартовая цена – 1626181 грн.

«Ожидаем оживленные торги и надеемся, что сразу судно будет продано новому владельцу, который сможет начать его эксплуатацию. Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах. У нас уже есть неплохой опыт реализации морских судов. Только за прошлый год продали 7. Это были и рыбацкие лодки, химовозы и даже два российских танкера», - сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнёв.

Передача сейнера на реализацию состоялась при участии представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Все личное имущество членов экипажа описано и передано им. В частности мы могли увидеть ноутбук, одежду, документы на другие личные вещи. Все это осталось в том же виде как его оставили моряки», - отметил представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в южных регионах Александр Остапенко.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

29 августа капитану судна «Норд» сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в совершении незаконного занятия рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.