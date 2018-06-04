Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Проверка на полиграфе подтвердила истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления с целью захвата государственной власти, заявили в СБУ. В пресс-службе нардепа результаты назвали ложными.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что сложит полномочия, если Верховная Рада на примет закон о создании антикоррупционного суда. В ответ председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что вопрос создания антикоррупционного суда не входит в зону ответственности Кабинета Министров Украины.

Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.





Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми.

В России задержали гражданина Украины, которому инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Позже Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Андрея Гашенко, подозреваемого по делу о покушении на контрабанду запчастей для военной техники.

Гражданина Украины, которого боевики ОРЛО незаконно удерживали в местах лишения свободы, удалось освободить, сообщил региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский.

Из квартиры арестованного главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

В ночь на 4 июня в селе Гореничи Киевской области в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.