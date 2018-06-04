Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что сложит полномочия, если Верховная Рада на примет закон о создании антикоррупционного суда.

Об этом он заявил на совместном брифинге с председателем ВР Андрей Парубием, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«На самом деле, сегодня ответственный день и неделя, когда должен быть принят закон о независимом и справедливом антикоррупционном суде. Все знают о том, насколько важным сегодня в обществе является вопрос справедливости и вопрос эффективной борьбы с коррупцией. Глубоко убежден, что без создания такого суда, эта борьба не будет успешной. Поэтому сегодня ключевая задача - чтобы украинцы получили возможность создания такого суда, восстановление доверия внутри страны, это доверие и международное. Глубоко убежден в том, что этот вопрос имеет ключевое значение», – отметил он.

По словам премьера, сегодня мы имеем все возможности и шансы продолжить развивать страну. «Люди почувствуют, что экономика начала развиваться, и жизнь стала лучше. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят. Без принятия этого важного решения, будет подорвано доверие - как внутри общества к власти и институтов власти, так и международный авторитет будет значительно поврежден», – подчеркнул Гройсман.

«Я буду работать с председателями фракций, депутатами Верховной Рады Украины относительно принятия такого решения. Хочу подчеркнуть, что мы сегодня стоим перед выбором - или дальнейшее развитие и решение многих проблем, или если решение не будет принято - дестабилизация. Сегодня есть огромный вызов для всех, кто причастен к принятию решения. Я как премьер-министр Украины принял для себя решение. Если этот суд, справедливый и независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.

1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.