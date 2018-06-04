Служба безопасности Украины распространила ложные результаты проверки народного депутата Надежды Савченко на полиграфе. Об этом сообщила пресс-служба депутата на странице в Facebook.

«Появилась информация от СБУ, что комиссия экспертов не смогла поставить Надежде Савченко все вопросы во время проведения судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа и поэтому проведение экспертизы было прекращено. Обращаем внимание на то, что СБУ не предоставила ни одного подтверждающего документа относительно выводов экспертизы, а голословно который раз обвиняет Надежду Савченко по сфабрикованному делу, вводя в заблуждение граждан Украины и мировое сообщество», – говорится в сообщении.

«Все это происходит только с целью переключения внимания общества от практически провалившегося голосования в ВР за антикоррупционный суд и позорной операции СБ с организацией фейкового убийства журналиста Бабченко, что обнулило уважение к нашим службам в мире. Также такое поведение СБ похоже на действия на опережение, поскольку Надежда требует проведения повторного полиграфа с привлечением иностранных экспертов», - прокомментировала ситуацию ее сестра Вера Савченко.

Ранее СБУ сообщила, что проверка на полиграфе подтвердила истинные намерения Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления с целью захвата государственной власти.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф. Допрос завершился 17 апреля.

30 мая народный депутат решила прервать голодовку для повторного прохождения допроса на полиграфе.