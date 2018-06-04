также в разделеЭкономика
Данилюк: Предпосылок для повышения «минималки» нет 11
В мае госбюджет перевыполнен по доходам на 3,2% 26
В Минфине не допускают отказа от сотрудничества с МВФ 21
Данилюк предупредил нардепов о возможном скачке инфляции 109
СМИ: «Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» свои условия по транзиту 191
Билеты на поезда еще раз подорожали 29
В Украине подешевел бензин 92
В Раде предложили новые ставки растаможки «евроблях» 128
НБУ: Новая программа МВФ возможна не ранее 2020 года 27
Гройсман о качестве ремонта дорог: За халтуру платить не будем 33
НБУ допускает размещение еврооблигаций без транша МВФ 26
Проект Go Highway: Гройсман хочет посмотреть, кто что ремонтирует 28
Смолий: Без транша МВФ НБУ введет валютные ограничения 59
В апреле профицит платежного баланса Украины составил $290 миллионов 25
«Нафтогаз» нашел новый источник поставок газа 202
В Европе арестовали активы оператора «Северного потока-2» 167
«Нафтогаз» начал принудительное взыскание долга с «Газпрома» в Европе 227
Кабмин решил до августа не поднимать цену на газ для населения 87

Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми.

Об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018, сообщает Громадське.

Украина на одну позицию обошел Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Лидерами по качеству дорог признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место.

Худшие дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.

Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украины заняла 87 место, что сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидер транспортной инфраструктуры - Сингапур.

Напомним, Украина вошла в десятку стран с худшими дорогами в мире. Это следует из ежегодного рейтинга стран мира по качеству дорожного покрытия, представленного организацией The World Economic Forum.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги