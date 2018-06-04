В ночь на 4 июня в селе Гореничи Киевской области в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

В то же время, как сообщает «Обозреватель», в авто находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как «Лича»).

В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения.

При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).