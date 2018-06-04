Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык.
По его словам, район закрывают по заявку Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.
Будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.
Напомним, 20 мая, РФ ультимативно закрыла 2 тыс. квадратных километров Азовского моря для украинских судов. Причина - якобы проведение боевых стрельб.
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