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Из квартиры арестованного главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Об этом заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру

«Пропали документы и ценные вещи», – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.

Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ – кража, соединенная с проникновением в жилище.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Ранее об ограблении квартиры Вышинского сообщил его адвокат Андрей Доманский.
ForUm

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