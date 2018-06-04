Из квартиры арестованного главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.
Об этом заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».
Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру
«Пропали документы и ценные вещи», – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.
Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ – кража, соединенная с проникновением в жилище.
Правоохранители расследуют этот инцидент.
Ранее об ограблении квартиры Вышинского сообщил его адвокат Андрей Доманский.
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