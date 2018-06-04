Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Андрея Гашенко, подозреваемого по делу о покушении на контрабанду запчастей для военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гашенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года», - сказала представитель суда.

Гашенко подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

Напомним, 31 мая России задержали гражданина Украины, которому инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике.

