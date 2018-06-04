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Одесский припортовый завод будет приватизирован по новому закону с привлечением советника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

«Сейчас идет работа по подготовке конкурса по отбору советника, и как только МЭРТ определится со своей кандидатурой в состав комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий акциона», – написал он.

По словам Трубарова, параллельно идет работа с иностранными советниками в рамках рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабинета Министров Александр Саенко, по поиску путей реструктуризации долгов ОПЗ. «Задача - успешная приватизация и работающий ОПЗ», – подчеркнул он.

При этом глав ФГИ сообщил, что ранее продажа ОПЗ планировалась согласно переходным положениям нового закона, то есть по нормам старого закона, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления в силу нового закона.

Как ранее сообщал ForUm,  10 мая Кабинет Министров Украины утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в число которых вошел.
ForUm

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