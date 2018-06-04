Проверка на полиграфе подтвердила истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя. Савченко также обсуждала планы и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие», - говорится в сообщении.

Разработанные планы Савченко обсуждала с Владимиром Рубаном, Александром Захарченко, Александром Тимофеевым.

«Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в том числе лично распределяла роли в покушениях. Ею был разработан четкий план убийства руководителей страны, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство. Свои планы она доводила до Тимофеева и Рубана», - заявили в СБУ.

Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий преступной.

При этом в СБУ подчеркнули, что в связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла поставить ей все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

Напомним, 13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф. Допрос завершился 17 апреля.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.