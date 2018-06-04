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На территории оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров.

Об этом во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей» заявил руководитель МинВОТ Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

«Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание почвы на 20 -25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк», - заявил он.

По мнению экспертов, проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

«По нашему мнению это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре», - сказал Черныш.

Он также отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектах на востоке Украине, которые несут риски для местного населения.
ForUm

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