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В России задержали гражданина Украины. Об этом Громадському радио сообщил адвокат Игорь Чудовский.

«31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе», - рассказал адвокат.

По его словам, сейчас он с коллегами планируют поездку в Москву. Также Чудовский собирается обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу.
ForUm

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