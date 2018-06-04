Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра», - написал он в Twitter.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

Обвинение просило для Сущенко 14 лет колонии.