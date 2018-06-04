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Гражданина Украины, которого боевики ОРЛО незаконно удерживали в местах лишения свободы, удалось освободить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский.

«Гражданина Украины осужденного до 2014 года, которого НВФ «ЛНР» незаконно удерживала в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить», – написал он.

По словам Лисянского, этого мужчину украинский суд приговорил к трем годам, срок отбывания наказания истек два года тому назад, однако он продолжал находиться за решеткой.

В то же время он не стал разглашать личность и персональные данные мужчины.
ForUm

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