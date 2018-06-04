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Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что вопрос создания антикоррупционного суда не входит в зону ответственности Кабинета Министров Украины.

Об этом он сказал журналистам после согласительного совета, передает Украинская правда.

«Когда мы говорим о сотрудничестве и о согласовании с нашими международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности», - заявил председатель фракции.

По его словам, Президент Петр Порошенко внес проект закона о создании антикоррупционного суда в Верховную Раду, а парламент уже принял его в первом чтении и ответственность депутатов – завершить антикоррупционную реформу.

«Ответственность Кабинета Министров, насколько я понимаю, этот вопрос тарифов, которые сейчас обсуждаются между международными партнерами и правительством», - сказал Герасимов.

«Мое собственное мнение, что каждый должен нести ответственность за свою, как говорится, сферу. И каждый должен нести ответственность за срыв договоренностей в своей сфере», - добавил он.

Политик подчеркнул, что в четверг парламент проголосует законопроект о антикоррупционном суде, поскольку это его задача, и пожелал Кабмину успешно завершить переговоры с Международным валютным фондом, что является его задачей.

Как сообщалось, в понедельник, 4 июня, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сложит с себя полномочия главы правительства, если в ближайшее время не будет принят закон о создании антикоррупционного суда.
ForUm

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