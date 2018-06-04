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Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет. Об этом она рассказал в интервью «Экономической правде».

«Повышение «минималки» – это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение «минималки» с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение «минималки» – без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы», - отметил министр.

«Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к «минималки», была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом», - добавил он.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год. 

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня.

Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины
ForUm

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